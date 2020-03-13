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Taksim Meydanı’nda bu sabah

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar maskeli önlemini sürdürdü. Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde işe gidenlerin çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

09:11 -
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Taksim Meydanı’nda bu sabah

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de koranavirüs vakasının görüldüğü duyurmuş ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istemişti. Sabah saatlerinde işe gitmek için yollara düşen İstanbulluların maske takarak önlem aldı. Taksim Meydanı’na toplu taşımayla gelen vatandaşların virüsten korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

Corona virüsüne karşı tedbir alan vatandaşlar maske ile dolaştı. Foto: DHA

“İNSANLARIN MASKE TAKMAMASINA ŞAŞIRIYORUM”

Tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Adem Göksu, “Dünya genelinde iş çığırından çıkmaya başladı. Türkiye’de henüz ciddi bir durum yok. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Ne kadar önlem alınsa da korkuyoruz.

Foto: DHA

İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum. Takıp takmaması kendi bilecekleri iş ancak tedbirli olmakta fayda var. Sonuç olarak tehlikeli ve ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. (DHA)

Foto: DHA

 

 

Corona Dünya istanbul Sağlık Sağlık Bakanı Taksim Türkiye
Son güncelleme: 09:25 13.03.2020
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