Taksim Meydan’nın yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek

İstanbul'un buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı için İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle tasarım yarışması düzenledi.

Yürütülen Taksim Kentsel Tasarım Yarışması, 20 Eylül 2020'de sonuçlandı. Yaklaşık altı aylık bir hazırlık süreci sonunda, 2 Mart 2020'de ilan edilen Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresi olmak üzere yaklaşık 160 bin metrekarelik alanı kapsayan yarışma, uluslararası ve iki kademeli olarak düzenlendi.

Yarışmanın asli jürisinde Zeynep Ahunbay, İpek Akpınar Aksugür, Arman Akdoğan, Can Kubin, Arzu Nuhoğlu, Kerem Piker gibi değerli isimlerle, yabancı jüri üyesi olarak Manuel de Rivero ve Rainer Schmidt yer aldı.

Yarışmanın birinci kademesi için 72 yerli, 48 yabancı ve 26 karma ekip olmak üzere, toplam 146 başvuru yapıldı. Birinci kademe sonrası jüri tavsiyelerine uyarak projelerini geliştiren 20 ekip, ikinci kademede jüri tarafından yeniden değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda projelerden beşi mansiyon, üçü de eşdeğer ödülüne layık görüldü. Üç eşdeğer proje; Şerif Süveydan'ın liderliğindeki 15 no'lu proje, Bünyamin Derman'ın liderliğindeki 16 no'lu proje ve Kutlu İnanç Bal'ın liderliğindeki 19 no'lu proje olarak duyuruldu.

Üç eşdeğer proje, önümüzdeki günlerde halk oylamasına sunulacak. Kent Konseyi kontrolünde yapılacak olan oylamaya katılmak isteyen İstanbullu, TC kimlik numarasıyla katılabilecek. Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nın kolokyum ve ödül töreni, 26 Eylül 2020 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacak.