Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Taksim’de genç kadını taciz davasında ilginç gelişme

İstanbul İstiklal Caddesi’nde Ö.K.'yı tüm gün takip edip taciz eden S. T. güven timleri tarafından yakalanmıştı. Genç kadının şikayeti üzerine tutuklanan S.T.'nin yargılandığı davada ilginç bir gelişme yaşandı. 'Uğraşmak istemiyorum' diyen Ö.K.'nın şikayetinden vaz geçmesi üzerine mahkeme davayı düşürdü.

Güncellenme: 12:13, 27/11/2020
Haberler Gündem

İstiklal Caddesi'nde Ö.K.'yı uzun süre takip ettiği anlar kameraya yansıyan ve ‘cinsel saldırı' ile ‘cinsel taciz' suçlarından tutuklanan zanlı hakkında karar açıklandı.

13 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, müşteki Ö.K. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Sanık S. T. ise duruşmaya katılmadı.

Foto: İHA / Ö.K. şikayetinden vazgeçince tacizci S.T. hakkındaki dava düştü.

Duruşmada söz verilen Ö.K., ‘ ben uğraşmak istemiyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum’ dedi. Müştekinin beyanının ardından kararını açıklayan hakim, şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davaya ilişkin düşme kararı verilmesine hükmetti. (İHA)

cinsel taciz dava istanbul İstiklal Caddesi saldırı söz taciz Taksim
Yayınlanma Tarihi:12:09,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more