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Taksim’de jandarma, polisin İHA’sını düşürdü

İstanbul’da yılbaşı gecesi, jandarma ekiplerinin bir polis İHA'sını (İnsansız hava aracı) yanlışlıkla düşürdüğü ortaya çıktı. Taksim Meydanı’nı tepeden görüntüleyen tek polis İHA'sının 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Habip ATAM
11:18 -
Haberler Gündem
Taksim’de jandarma, polisin İHA’sını düşürdü

İstanbul'da yılbaşı gecesi, yaşanacak asayiş ve terör eylemi risklerine karşı üst düzeyde güvenlik tedbiri alınmıştı.

Yaklaşık 8 bin kamera ile izlenen İstanbul'da alınan tedbirler arasında ‘Drone,İHA’ saldırıları risklerine karşı da önlem alındı. Bir jandarma personeli de “Dronesavar”la Taksim'de konuşlandı.

FOTO:DHA – Polisin Taksim’de uçan tek İHA’sı jandarma tarafından düşürüldü.

TEK İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Polisin Taksim'i tepeden izlediği tek İHA ise jandarma görevlisi tarafından düşürüldü. Dronesavarla düşürülen 10 bin lira değerindeki, kamera izleme özellikli cihaz büyük hasar gördü.

“YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLDÜ”

Yaşanan olayın ise yanlışlıkla meydana geldiği ortaya çıktı. İHA’nın polise ait olduğunu bilmediğini söyleyen jandarmanın “Güvenlik riski gördük. Polise ait olduğunu bilmiyorduk” dediği öğrenildi.

drone istanbul Polis Taksim Terör
Son güncelleme: 11:22 02.01.2020
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