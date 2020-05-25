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Taksim’de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

15:35 -
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, emniyet güçlerinin denetlemeleri devam ediyor.

Bugün Taksim Meydanı ve çevresinde denetim yapan trafik polisleri, İstiklal Caddesi'ne yürüyen 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, bu kişilerin yanlarına giderek kimliklerini göstermelerini istedi.

Fas uyruklu oldukları öğrenilen 2'si kadın 3 turist, kendilerini uyaran polise sokağa çıkma kısıtlamasından haberdar olmadıklarını söyledi. Turistlerden birinin sokağa maskesiz çıktığı görüldü.

3’ÜNE DE CEZA

Polis, uyarıların ardından 3 turiste kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası kesti. Turistler, yazılan cezanın ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldu.

Kısıtlama boyunca polis ekiplerinin kent genelindeki denetlemelerinin süreceği öğrenildi. (İHA)

Corona Emniyet Fas istanbul İstiklal Caddesi Kadın para Polis Taksim trafik
Son güncelleme: 15:36 25.05.2020
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