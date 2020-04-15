Talihsiz kadın gece balkondan düştü, evdekilerin haberi olmadı

Edinilen bilgilere göre Değirmenönü mahallesinde yaşayan S.G. gece yarısı evinin balkonundan park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

GECE OLANLARDA HABERİ YOK

S.G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sabah saatlerinde eşini evde göremeyen Y.S.G. telefonla aramak istedi.

Telefonunu bulamayan Y.S.G., kapının da kilitli olduğunu fark edince ne olduğunu anlayamadan balkona çıktı. Y.S.G. yoldan geçen bir vatandaştan eşini aramasını istedi. Telefonun kapalı olduğunu öğrenince çaresizce eşinin gelmesini bekledi.

Öğle saatlerine kadar eşinden haber alamayan adam bu kez vatandaşlardan polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Y.S.G. ve iki çocuğunu merdiven yardımıyla uzanarak aşağıya indirdi. Aşağıya indirilen ailenin valiz hazırlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

NASIL DÜŞTÜĞÜ ÖĞRENİLEMEDİ

Olayı anlamaya çalışan vatandaşlar, şaşkın gözlerle kurtarma operasyonunu izledi. Kadının kapıyı kilitleyerek, balkondan nasıl düştüğü ise öğrenilemedi.

Sabah saatlerinde Y.S.G.’nin eşini arayan ve daha sonrasında polis ekiplerine haber veren Nihal Eren yaşananları şu sözlerle anlattı:

* Sabah köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Sokaktan geçerken beyefendi, seslendi. Bir numara vererek aramamı istedi. Aradım, telefon kapalıydı. Bana daha sonra eşinin kendisini kilitleyerek gittiğini söyledi. Benden çilingir ya da polisi aramamı istememişti.

* Giderken eşi parayı, telefonu ve evinin anahtarını alarak gitmiş. Daha doğrusu gece camdan bir aracın üzerine atlamış, duyduğum kadarıyla.

* Yaralı olarak hastaneye gitmiş fakat beyefendi bunu evdeyken bilmiyor. 2-3 saat sonra tekrar sokaktan geçtiğim sırada beyefendi bana seslendi. Polisi aramamı rica etti. Sonra polis ve itfaiye ekipleri geldi. Arkadaşları indirdiler.