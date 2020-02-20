Tam o an… Dehşeti yaşadı

Gaziantep’te meydana gelen 2 kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
Gaziantep Akdere Mahallesi’nde 13 Şubat günü yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir kadının çantasını 2 kişi alıp kaçtı. Kadın peşlerine düştüğü kapkaççıları yakalayamayınca polise gitti.
Çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi ve adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.