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Tam o an… Dehşeti yaşadı

Gaziantep'te, bir kadının çantasını alıp, kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilerek yakalanan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

11:00 -
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Tam o an… Dehşeti yaşadı

Gaziantep’te meydana gelen 2 kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep Akdere Mahallesi’nde 13 Şubat günü yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir kadının çantasını 2 kişi alıp kaçtı. Kadın peşlerine düştüğü kapkaççıları yakalayamayınca polise gitti.

Çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi ve adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son güncelleme: 11:01 20.02.2020
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