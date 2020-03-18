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Tam o an! Tehlikeye davet coronaya önlem

Antalya'da, yabancı uyruklu 3 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların corona virüsü karşı önlem olarak maske takması ise dikkat çekti.

15:24 -
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Antalya’nın Hamza Taş Bulvarı’nda, yabancı uyruklu 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 3 kişi, aynı zamanda corona virüsü karşı tedbiri elden bırakmadı.

TEK KASK 3 KİŞİ 

Yalnızca motosiklet sürücüsünün kask taktığı tehlikeli yolculuk sırasında, diğer yolcuların önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi.

Görenlerin, “Biri ölmemek, diğeri ölmek için davetiye” yorumunu yaptığı motosikletliler, görüntülendiklerini anlayınca, yarım Türkçeleriyle “Teşekkürler, teşekkürler” diyerek el sallayıp uzaklaştı. (DHA)

Antalya cep telefonu Corona motosiklet
Son güncelleme: 15:34 18.03.2020
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