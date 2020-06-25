Tarihi binayı ateşe verdi, ‘Yakmadan duramıyorum’ dedi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi’ndeki 3 katlı tarihi ahşap binada, pazar günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Otel ve restoranların yoğunlukta olduğu sokaktaki yangının sıçraması ihtimaline karşı vatandaş seferber oldu. Dar sokaklardan güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın güçlükle söndürüldü.

DUMANI İZLEYİP KAÇTI

Soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki onlarca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Serdar Urgan olduğunu belirledi. Urgan’ın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığı ve ardından yayılan dumanı bir süze izleyip, bölgeden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

“YAKMADAN DURAMIYORUM”

Gözaltına alınan Serdar Urgan’ın, ‘yangın çıkarmak’ suçundan 10 kaydının olduğu belirlendi. Urgan’ın, polise verdiği ifadesinde, “Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?” dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Urgan, akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli ise yangın ve ateş çıkarmanın ruhsal hastalık semptomu olduğunu söyledi.

Hastalığın ‘piromani’ olarak da tarif edilebileceğini söyleyen Etli şunları ifade etti:

* Piromani ‘dürtü kontrol bozukluğu’ olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır.

* Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor.

* Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar.

* Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler. (DHA)