Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?

A: Japon İmparatoru

B: Roma İmparatoru

C: Çin İmparatoru

D: Moğol İmparatoru

Doğru Cevap: B: Roma İmparatoru

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL