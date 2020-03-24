Tarihteki dört büyük salgın 500 milyon can aldı

Dünya varoluşundan beri salgın hastalıklarla mücadele ediyor. 2019 yılında da korona salgını çıktı ve halen de devam ediyor. Büyük salgınların birer asır arayla olması da dikkat çekti.

Dünya bu büyük salgınların yanı sıra daha küçük çaplı, kuş gribi, domuz gribi, Ebola ve Sars gibi salgınlarla da mücadele etti. Dünyada milyonlarca can alan 4 büyük salgın ise tarih sayfalarına şöyle geçti:

Büyük Marsilya Salgını: 1720-1722 yılları arasında Fransa'da başlayan Büyük Marsilya Salgını yaşandı. Veba hastalığı olan bu salgında, 75-200 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kolera Pandemisi: Kolera pandemisi olarak anılan aynı zamanda Asya'nın ilk kolera salgını olarak bilinen olayın başlangıç tarihi 1817, bitişi ise 1824 yılı oldu. Bu salgında da milyonlarca kişi hayatını kaybetti.

İspanyol Gribi: 1918'de başlayan İspanyol Gribi, H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıydı. İspanyol Gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanı ölüdürdü.

Corona virüsü Salgını: COVID-19 salgını, bu dönemi etkileyen en büyük salgın oldu. Akut solunum yolu sendromu Corona virüsü, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Vuhan'da ortaya çıktı. 11 Mart 2020'de ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. Şu ana kadar 15 bin can aldı ve almaya da devam ediyor.

Salgın korkusu hep beyaz perdedeydi

Corona korkusu, akla ünlü salgın filmlerini getirdi. Bunların başında ölümcül bir virüsün yol açtığı felaketi anlatan Cassandra Geçidi ile Veba geliyor. Karantina, 28 Gün Sonra, Kolera Günlerinde Aşk, Salgın ve Tehdit diğer kült filmlerdi.