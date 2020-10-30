Tarım Bakanı Pakdemirli enkazın üzerine çıkıp telefonla konuştu

Tarım Bakanı Pakdemirli enkazın üzerine çıkıp telefonla konuştuİzmir’de onlarca binanın yıkıldığı 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

15 saniye süren felaketin ardından kente giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da çöken bir binanın enkazının üstüne çıkarak, kurtarılmayı bekleyen bir vatandaşla telefonla konuştu. Bakan Pakdemirli’nin danışmanı da bu görüşmeyi videoya çekti. Sosyal medyada vatandaşlar Bekir Pakdemirli’yi şov yapmakla suçladı.

Pakdemirli, ‘Buse' diye seslendiği depremzedeyle konuşurken karşı taraftan, “Kedi sesi çıkarırım” denince şu karşılığı verdi: Tamam, çok iyi fikir. Biz köpek yollayalım, sen de kedi sesi çıkar. Moralini yüksek tut Buse.

Pakdemirli’nin, onlarca kişinin hayatta kalma mücadelesi verdiği enkazın üstüne çıkarak telefonla konuşması büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada binlerce kişi Pakdemirli’yi şov yapmakla suçladı.

Bekir Pakdemirli, depremden kısa bir süre sonra da helikopterden İzmir’i incelerken çekilmiş videosunu sosyal medyadan paylaşmıştı.