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Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak personel alım şartları belli oldu! KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayınlandı…

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklama ile bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 153 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu haber üzerine vatandaşlar KPSS 2020/7 tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Bugün yapılan açıklama ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları belli oldu. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2020/7 tercih kılavuzu…

11:12 -
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Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak personel alım şartları belli oldu! KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayınlandı…

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 kişilik personel alımı için bugün başvurular başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2020/7 kılavuzuna göre, alınacak sözleşmeli personelin başvuru şartları da açıklandı. İşte detaylar…

KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'DEN TERCİH KILAVUZU İÇİN AÇIKLAMA

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzuna yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ais Haber KPSS ÖSYM Tercih Kılavuzu
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