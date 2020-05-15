Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak personel alım şartları belli oldu! KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayınlandı…

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 kişilik personel alımı için bugün başvurular başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2020/7 kılavuzuna göre, alınacak sözleşmeli personelin başvuru şartları da açıklandı. İşte detaylar…

KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'DEN TERCİH KILAVUZU İÇİN AÇIKLAMA

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzuna yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.