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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sözleşmeli personel alımı duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli posizyonlara personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

16:56 -
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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sözleşmeli personel alımı duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı Bakan Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. 1,163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veretiner hekim alınacağı açıklandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ TWİTTER’DAN DUYURDU

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere

– 1.163 Mühendis,

– 11 Sağlık Teknikeri,

– 50 Teknisyen,

– 139 Tekniker

– 790 Veteriner Hekim

Toplamda 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapıyoruz.  Genç kardeşlerime hayırlı olsun.

Sağlık sosyal medya Veteriner
Son güncelleme: 16:57 27.02.2020
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