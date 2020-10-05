Tarımın merkezinde dehşet veren manzara

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Yenişehir Ovasında çevre felaketinin yaşandığını öne sürdü.

Kocasu'dan sulama yapan Yenişehirli çiftçilerin şikâyetleri üzerine son bir aydır inceleme ve araştırmalar yaptığını ifade eden Özel, “Gördüklerim ve yaşadıklarımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Acilen müdahale edilmezse beş yıla kalmaz hem Yenişehir ovası yok olacak hem de üretim tamamen bitecek” ifadelerini kullandı.

“ZEHİRLEYEN FİRMAYI TESPİT ETTİK”

Yaptıkları incelemelerde Kocasu'yu besleyen derelere kimyasal atıklarını boşaltan bir firmayı da tespit ettiklerini önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yaklaşık 135 bin dönüm verimli tarım arazisi insan ve çevre sağlığı için son derece zehirli sularla sulanıyor. Başta sılajlık ve tohumluk mısır, biber, buğday, taze fasulye ve domates üretiminde Marmara bölgesinde öncü olan bu bölgeyi besleyen derelerden adeta zehir akıyor.

*Kocasuyu zehirleyen firmalar hiç bir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyor. Burada en büyük sorumluluk bu çevre katliamına göz yuman, denetlemeyen ve sessiz kalan ilçe yöneticilerinindir.

“MANZARA DEHŞET VERİCİ”

Karşılaştıkları manzaranın dehşet verici ve ürkütücü olduğuna değinen Özel, şöyle konuştu:

“Çiftçilerimiz, aylarca emek harcayarak ürün yetiştiriyor ve bunların satışını yapmaya çalışıyor. Eğer acilen bir önlem alınmaz ise zaten zor durumda olan üreticilerimiz perişan olacak, bunun vebalini kimse ödeyemez. Tarımı, sanayiye kurban edemeyiz. Devletimiz Yenişehir gibi tarıma elverişli ve toprağa can veren su kaynaklarının olduğu bölgelerde sanayi tesislerini denetlemeli, cezai müeyyidelerini arttırmalıdır.”

“TARIMSAL SU BORULARINDAN LAĞIM AKIYOR”

Büyükşehir Meclis Üyeliği döneminde 2014 yılında Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna 2016 yılında ise Çevre ve Sağlık Komisyonuna Boğazköy Barajında suyun kirliliği ile ilgili ayrı ayrı önergeler verdiğini sözlerine ekleyen Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

*Her iki komisyon raporunda İnegöl'de ki sanayi kuruluşlarının atıkları için filtre takmaları gerektiğini bunun kesinlikle denetlenmesi gerektiği vurgulanmasına rağmen Boğazköy'den gelen sudaki ağır metaller ve pislikler Yenişehir ovasındaki ürünleri gözle görülür bir şekilde yok ediyor.

*Üreticilerimiz ile bir mısır tarlasında yaptığımız incelemede sulama damlamalarının içinden lağımı andıran çok kötü kokusu olan çamur biriktiğine ve damlamaları tıkadığına şahit olduk. Boğazköy barajından gelen bu su ile mısırlar hastalık kapıyor.

“KURUMLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

*Yenişehir Ovasındaki 25 köyün sulamasını sağlayan Boğazköy Barajı'ndan Kocasu'ya zehirli ve kimyasallarla dolu su aktığı her yıl defalarca balık ölümlerinin yaşandığı herkes tarafından bilinmekte.

Boğazköy barajını ve Kocasuyu kirletenlerin en ağır cezayı almaları gerekiyor. Yenişehir ülkemizin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri. Kocasu binlerce dönüm araziye can veren bir yer.

*Buradan sulanan ürünler Türkiye’nin her noktasına gidip vatandaşlarımızın sofralarına giriyor. Bu bilgiler ışığında başta Yenişehir ve İnegöl Belediyelerini, Bursa Büyükşehir Belediyesini, Bursa Valiliğini, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini duyarlı vatandaşlarımız ve Yenişehirli üreticilerimiz adına göreve çağırıyoruz.