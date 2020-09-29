Tarsus’taki ‘gizemli kazı’da evleri zarar görenler yardım istiyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı ‘gizemli ev’in çevresindeki evlerde çatlaklar oluştu. Mahallede az sayıda kalan hane sakinleri, altyapı ve evlerinde tamirat yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Kazı yapılan evin yakınında evi bulunan Coşkun Günnaz, evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Kazı nedeniyle bölgedeki bazı ailelerin evlerini boşalttığını söyleyen Günnaz, “Ev alıp taşınacak gücümüz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Alper Batmanoğlu ise yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, “Gücü olanlar taşındı, biz burada kaldık” dedi.

Fethiye Çiçek ise evlerinin altının boş olduğunu ve ses duyduklarını öne sürerek korkuyla yaşadıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Mersin Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi’nde daha sonra “gizemli ev” olarak adlandırılacak bir gecekonduda Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve Özel Harekat polisleri gözetiminde 13 Kasım 2016’da kazı çalışması başlatılmıştı.

Kazı çalışmaları 3 Kasım 2017’de sona ererken ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.

MERAK UYANDIRDI

St. Paul’ün İncili ve Kral Dakyanus’un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

3’üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin uzman raporunda, 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı. (DHA)