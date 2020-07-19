Tartışma büyüyor! Süleyman Soylu’dan Mehmet Metiner’e ayetli gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner arasındaki polemik büyüyor.

Metiner, canlı yayında FETÖ’cülerin Emniyet’in kritik yerlerine atandığını ima etmiş, “İsimler var bizde. Burada açıklamamıza gerek yok” demişti.

Yayına bağlanan Soylu ise “Elimizde isimler var demesini kendime bizatihi hakaret kabul ediyorum” diye yanıt vermişti. Mehmet Metiner’in bugün bir açıklama yaparak “Asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum” demesi üzerine Süleyman Soylu, twitter hesabından sert bir yanıt verdi.

KALPLERİNDE BİR BOZUKLUK VARDI

Metiner’in açıklamasını retweet’leyen Soylu, Bakara suresinin 10’uncu ayetiyle yanıt verdi: Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır.