Tartışmaların odağındaki limonlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı

İhracat yasağı ve virüsle mücadele önlemleri nedeniyle ürünleri elde kalan Mersinli çiftçinin desteklenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer işbirliğine gitti.

İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 100 ton limon alınmasına karar verdi. Covid-19 virüsüne karşı, alınmasında yarar olan C vitamini içeren, bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlayan limonlar, ihtiyaç sahibi İstanbulluya dağıtılmak üzere 800 gramlık fileler halinde paketlenerek İstanbul'a ulaştırıldı.

HER AİLEYE İKİ FİLE

İlk tırla 22 Nisan günü İstanbul'a ulaştırılan 20 ton limon hemen dağıtılmaya başlandı. Mersinli çiftçinin elindeki limonların çürümesine fırsat verilmeyen bu sevkiyat sonucu; her birinde ortalama 10 limonun olduğu filelerden ikişer tanesi, ihtiyaç sahibi İstanbullulara ulaştırılan yardım kolilerine eklendi. İhtiyaç duyan ailelere dağıtım, 3'er file olarak da yapılıyor.

LİMONLAR YOLDA

İlk TIR’la gelen limonların dağıtımı sürerken, diğer TIR’ların geliş tarihleri de belli oldu. Limon TIR’ları 30 Nisan, 4 ve 7 Mayıs tarihlerinde İstanbul'a ulaşmış olacak. Bu limonlar da bekletilmeksiniz ihtiyaç sahibi İstanbullulara, evlerinde teslim edilecek.

AİLELER MUTLU

Yardım kolilerinin dağıtımında görev alan sosyolog Selin Bayraktar, dağıtım sırasında ailelerin limonları görünce sevindiklerini, çiftçilerle aileleri buluşturmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Elif Demir de “Ailelere yardım kolileri ulaştırıyoruz. Bunun yanında Mersin'den gelen limonlarımız da var. Ailelere onları da teslim ediyoruz. İnsanlar limonları gördüklerinde şaşırdılar. Bir de kolinin dışında zaten götürüyoruz filelerde. Bunlar ekstra mı diye sordular. Biz de bunlar Mersinli çiftçiden getirdiğimiz limonlar diye ifade ettik karşı tarafa. İhtiyaç sahibi insanlara gidiyor yardımlar. Bunları görmek gerçekten güzel” dedi.

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