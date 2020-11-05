Tartıştığı babasını öldürdü

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesinde yaşanan olayda Metin Parlak (54) ile oğlu B. Parlak arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, annesinden ayrılmaya karar veren babasıyla tartışan B. Parlak, tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamadı ve eline geçirdiği bıçak ile babasını bıçakladı. Yaşanan olayda Metin Parlak yaşamını yitirdi.

“BABAMI BIÇAKLADIM”

Babasını kanlar içinde göre 21 yaşındaki genç, kısa bir süre şoka girdi. Ardından evin önüne çıkıp, “Ben babamı bıçakladım, ben katil olmak istemiyorum, yardım edin” diyerek bağırdığı öğrenildi.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri B. Parlak'ı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme işlemlerinden sonra baba Metin Parlak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.