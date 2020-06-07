Tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle vurarak öldürdü!

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17194. Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu öğrenilen Nurgül Ünver (36) ile Ahmet Ünal (47) arasında 2 gün önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden ayrılan Nurgül Ünver aynı sokakta bulunan başka bir eve yerleşti. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan eşler arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünal evden getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Başından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli koca polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı ve 44 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA