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Tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü!

İzmir'de bir saldırgan, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü. İkili arasında görüntülenen tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine saldırgan genç kıza tokat ve yumruk attı. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

09:33 -
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Kan donduran olay, dün akşam Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen saldırgan, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis, saldırganı yakalamak üzere soruşturma başlattı. (DHA)

izmir sosyal medya Tokat
Son güncelleme: 09:41 27.06.2020
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