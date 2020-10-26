Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Mehmet D. (21), bir süredir ayrı oldukları ve ailesinin Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’ndeki evinde kalan eşi D.D. ile konuşmak için yanına gitti.

İkili arasındaki tartışmanın ardından evden ayrılan Mehmet D. annesi İ.D. ve 13 yaşındaki kardeşi H.D.'yi de yanına alarak tekrar kayınpederinin evine geldi.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. ve kayınpederi Barış D. arasında kavga çıktı. Kayınpederine ateş açan Mehmet D., Barış M.'yi (40) başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan kayınpeder olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili Mehmet D., annesi İ.D. ve kardeşi H.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.