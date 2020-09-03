Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı kocasını öldürdü

Adana'da bir kadın tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kocasını öldüren kadın polise teslim oldu.

07:46 -
Haberler Gündem

Olay, saat 03.30 sıralarında Gökçeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Fikriye Özbek FOTO: DHA

Kavgaya dönen tartışmada iddiaya göre darbedilen Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı av tüfeği ile Hakan Özbek'e ateş açtı.

“BEN VURMASAYDIM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ”

Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek'in öldüğü belirlendi.

Polise teslim olan Fikriye Özbek'in yakınlarına “Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

 

İLGİLİ HABERKocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndüKocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

 

Adana Kadın Polis Sağlık
Son güncelleme: 08:13 03.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more