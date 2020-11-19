Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

Karabük’ün 100.Yıl Mahallesi’de yaşayan Dilara T. eşi Onur T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, mutfaktan aldığı bıçağı kocasının sırtına saplayarak yaraladı.

Bu sırada evden gelen bağrışmalara uyanan bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış halde apartman girişinde buldu.

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onur T. tedavi altına alındı. Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’yi gözaltına aldı. (İHA)