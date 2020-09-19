Tasarladığı cihazla anne ve babasının mezarlarını izleyip, dua okuyor

İnegöl ilçe merkezinde oturan Tayfun Ertürk, 6 aylık bir çalışmayla ‘DuaMatik’ adını verdiği cihaz tasarladı. Ertürk cihazı, 2009 yılında 22 gün arayla yaşamını yitiren annesi Cemile ve babası Mehmet Ertürk’ün mezarının da bulunduğu, Şehitler Mahallesi Mezarlığı’na monte etti.

Anne ve babasının mezarına gidemediği için böyle bir cihaz tasarladığını belirten Tayfun Ertürk, Türkiye’de bu cihazın örneğinin olmadığını iddia etti.

“ANNEM RÜYAMA GİRDİ”

2009 yılında önce annesini 22 gün sonra da babasını kaybettiğini İfade eden Tayfun Ertürk, şunları söyledi:

* Bu benim için büyük bir yıkım oldu. Annem ve babamın kabirleri Şehitler Mahallesi Mezarlığı’nda. Ben İnegöl merkeze taşındığım için her gün mezarlarına gidemiyorum.

* Son aylarda rüyalarıma giren annem, `Oğlum bizler burada duaya muhtacız, sen de yoksun´ gibi sözler söyleyince büyük üzüntü duydum. Böyle bir cihaz yapmak istedim.

* Şehitler Mahallesi’nde ikamet ettiğimde her gün geliyordum mezarlarına ama İnegöl merkeze gidince her gün gelemez oldum.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

DuaMatik ismini verdiği cihazı yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda yaptığını aktaran Ertürk, “Güneş enerjili sistemle çalışan bir cihaz. Perşembe akşamları otomatik olarak dua okumaya başlıyor. Yüksek hoparlör sistemiyle tüm mezarlıktan duyuluyor. Yasin ve diğer sureleri okuyup 15 dakika içinde kapanıyor. Öncelikle annem ve babam için düşünmüştüm, ama sonra tüm mezarlığı kapsaması için büyük bir sistem kurdum. Çünkü burada ismi unutulmuş şehitlerimiz, evliyalarımız da var” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ

Cihazı geliştirerek güvenlik kamera sistemi de kurduğunu ifade eden Ertürk şunları kaydetti:

* Annem ve babama olan özlemimi asla yitiremem. Onları yanımda hissetmek için böyle bir kamera sistemi kurdum. Mezarlarına gidemediğim zamanlar evimde telefonumdan güvenlik kamerasını açıyorum ve onlara ayrıca dua okuyorum.

* Eğer talep olursa herkese cihaz konusunda yardımcı olurum. Seri üretime geçebilme noktasında çalışmalarım olacak. Ben şu an işsizim.

* Maddi imkanım olmamasına rağmen bu projemi bitirdim. Bununla vicdanen rahatım. Huzurlu uyku uyuyorum. En azından burada annem, babam ve tüm ismi unutulmuş insanların ruhları için böyle bir cihazı yapmak beni onurlandırdı.

* Bu cihaz yaklaşık 4 bin TL´ye mal oldu. Güçlü bir sistem. 20 bin metrekare alan içerisine yayılan bir ses seviyesi var” ifadelerini kullandı. (DHA)