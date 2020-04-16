Doğu Karadeniz Bölgesi’nde her yıl meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlar can ve mal kaybına yol açıyor, tarım alanlarına zarar veriyor.

Karadeniz’de son dönemde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte ani sel, heyelan ve taşkınlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye’de sel, heyelan ve taşkınların yoğun olarak yaşandığı bölgede doğal afetlere karşı halkı bilgilendirmek amacıyla Taşkın Müzesi kuruldu.

SANAL GERÇEKLİK ODASINDA TAŞKIN ANI

Trabzon’da DSİ Genel Müdürlüğü’nce kurulan müzede, sanal odada ise taşkın anı yaşatılıyor. İnteraktif müzede rüsubat kontrol tesis tipleri, şehir taşkını modelleri, heyelan-taşkın etkileşim modelleri taşkın sinema salonu, taşkın müdahale odası, erken uyarı sistemi ve mobil taşkın koordinasyon merkezi gibi bölümler yer alıyor. Müzede sanal gerçeklik odasında ise taşkın anı ziyaretçilere yaşatılacak. (DHA)