Tatil için gittiği otelde rezervasyonu çıkmayınca parasını faiziyle geri aldı

İstanbul Bağcılar'da yaşayan bir vatandaş, tatil yapabilmek için bir firmayla anlaştı. Firmaya parayı peşin olarak ödeyen şahıs, daha sonra rezervasyon yaptırdığı otele gitti.

Otelde ismine rezervasyon yapılmadığını öğrenen vatandaş, şaşkına döndü. Parasının iadesini isteyen şahıs, iadeyi alamayınca bir şok daha yaşadı. Bu durum sonrasında mağdur olan şahıs, Bağcılar İlçe Tüketici Hakem Heyetine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine firmayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜKETİCİ HAKLI BULUNDU

Firma bu kapsamda, para iadesinin yapılmama sebebi olarak ‘İade-Bekleme süresi bitti' şeklinde açıklama yaptı. Bağcılar İlçe Tüketici Hakem Heyeti ise, yapılan inceleme sonrasında vatandaşı haklı bularak, parasının faiziyle iade edilmesi kararını verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşın avukatı Buket Nurşah Tekışık, “Burada konu aslında ayıplı hizmettir. ayıplı maldan/hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden ya da hizmetin ifa edilmesinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir” dedi.