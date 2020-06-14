Tatil yolunda facia… Aynı aileden 6 kişi can verdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan Hüseyinbaşoğlu ailesini taşıyan araç, Balıkesir’in Kepsut ilçesi yakınlarında köprü bariyerlerine çarptı.

Araç hurdaya dönerken kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu’nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir’in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi. (İHA)