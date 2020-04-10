Tavukları öldüren vaşak 10 saat sonra yakalandı

Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, nesli tükenmekte olan vaşak, akşam saatlerinde Mümine Vural’a ait ahırın havalandırmasından içeri girdi. Sabah tavuklarına yem vermek için ahıra giden Mümine Vural, ölmüş tavukları ve vaşağı görünce korkarak yakınlarından yardım istedi. Ahıra gelen vatandaşlardan korkan vaşak, tahtaların arasına gizlendi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan vaşağı dışarı çıkarmada başarılı olamayan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Gelen görevliler, ahırda gizlenen vaşaka silahla üç uyuşturucu iğne attı. Uzun süre direnen vaşak, sonunda iğnelerin etkisiyle uyudu. Görevliler, vaşağı bulunduğu yerden çıkararak şubeye götürdü. Burada bir süre kontrol altında tutulacak olan vaşak, daha sonra doğal hayatına bırakılacak.

”ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK?”

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, “Sabah ahırın kapısnı açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Sonra arkaya doğru baktığımda önce aslan sandım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm, korkup dışarı kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak” dedi. (DHA)