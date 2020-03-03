Tayfur Sökmen kabri başında anıldı

Tugay SADAY

Tayfur Sökmen’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Sökmenoğlu Ailesi, İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Hatay Dernekleri yöneticileri ve Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

“HATAY BİR TÜRK YURDUDUR”

Törende Tayfur Sökmen’nin torunu Necla Tuba Sökmenoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında Hatay’ın Türkiye’ye bağlanma sürecinden bahseden Sökmenoğlu, “Son dönemde yabancı devletler tarafından gasp edilmiş, çalınmış olarak tasvir edilen Hatay’ın geçmişi net bir tablo ile gözler önündedir. Hatay bir Türk yurdudur. Misak-I Milli içerisinde yer almıştır ve Anavatan’a bağlanmasıyla son bulmuştur.” dedi.

“HATAY DAVASININ ÖNEMİNİ HEP VURGULADI”

Hatay’ın nüfus yapısıyla oynanmaya çalışıldığını belirten Sökmenoğlu, stratejik olarak büyük öneme sahip olan Hatay’ın bu özelliğine, Murat Sökmenoğlu’nun da her zaman dikkat çektiğini ifade ederek, “Devletin çeşitli kademelerinde rol aldığı dönemlerde de devlet politikasında Hatay davasının önemini hep vurgulamış, bu politikalara yön vermiş ve takipçisi olmuştur” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN SON EŞSİZ ZAFERİ: HATAY DEVLETİ”

Tuba Sökmenoğlu konuşmasının devamında, “Hatay Devleti; Atatürk’ün son ve eşsiz zaferi, milletine son armağanıdır. Atamız bir Hatay şehididir. Hatay davası uğruna ömrünü muhtemelen birkaç yıl kısaltıp, o eşsiz devrimlerini tamamlama fırsatı bulamadan aramızdan ayrılmıştır. O sebeple Hatay’a bir de bu gözle bakmak, nasıl mücadele edildiğini iyi gözlemlemek ve tarihi iyi okumak gerekir. Hatay’ın bedeli aslında tamamlanamayan çağdaş ilerici birçok devrimdir” ifadelerini kullandı.

Can ÇAPAR / Hatay

TAYFUR SÖKMEN HATAY’DA DA ANILDI

23 Temmuz 1939 günü Türkiye topraklarına katılan Hatay'ın anavatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen için ölümünün 40'ıncı yılında anma töreni düzenlendi. Hatay Valiliği tarafından düzenlenen törene Vali Rahmi Doğan, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, askeri erkan, Tayfun Sökmen’in torunu Mehmet Mursaloğlu ve vatandaşlar katıldı. Atatürk ve Tayfur Sökmen anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

VALİ DOĞAN TÖRENDE KONUŞTU

Törende konuşan Vali Doğan, Tayfur Sökmen ve tüm şehitleri anarak İdlib'in durumunu ve mülteci krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Doğan Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilerin insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını belirterek şunları söyledi:

* Avrupa kapılarındaki vahşeti, Avrupa kapılarındaki insansızlığın ne olduğunu televizyon ekranlarından görüyorsunuz.

* Resmi görevliler değil sivil vatandaşlar ellerindeki aletlerle Yunanistan’a geçmeye çalışan botları patlatmaya çalışıyorlar.

* Şimdi yapılmak istenen, Türkiye’nin de kaldıramayacağı bir yükü tekrar Türkiye’nin üzerine yıkmak istiyorlar.

* İdlib’de malum 4 milyon insan yaşıyor.

* İdlib, Hatay büyüklüğünde bir şehir, İdlib’deki insanlar aslında İdlibli değil, Suriye’de muhalefet olan, Esed’e muhalefet gösteren bütün insanlar İdlib’e toplanmıştır.

* Bu insanlar şimdi kademe kademe Türkiye sınırına doğru itilmekte.

* Tabii bu, Türkiye için bir güvenlik sorunu, bir sosyal ve ekonomik sorun oluşturmakta.

* Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapılması gerekeni yapacaktır.

* Eskiden yaptığı gibi geçmişte yaptığı gibi bugün de yapacak kudreti vardır.

* İnşallah buradan da bu millet yüzünün akıyla çıkacaktır.

SÖKMEN'İN TORUNU: NİCE TAYFUR SÖKMENLER DOĞACAKTIR

Törene Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu da katıldı. Mursaloğlu törende yaptığı konuşmada “Vatanını can separene bir şekilde savunan kahraman Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhu içinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu mukaddes vatan toprağı bağrında nice Tayfur Sökmenler doğurmuş ve doğuracaktır” dedi.