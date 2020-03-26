Tayini çıkan sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

19 Şubat’ta Umut mahallesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S., 5 yıllık eşi Mehmet S.’nin uyuşturu madde bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S.’nin oturduğu 2 katlı evde yaşamaya başladı.

6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya’ya tayini çıkan Buket S., taşınmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak Buket S., başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Buket S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Buket S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Mahmut S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM’

Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya’ya yerleşti.

Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S., “Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korunmaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.