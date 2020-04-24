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Tayland’dan 82 Türk vatandaşı getirildi

Tayland'dan Türkiye'ye getirilen 82 Türk vatandaşı, İzmir'de bir yurda yerleştirildi. Vatandaşlar corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında kalacak.

Sozcu.com.tr
07:31 -
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Tayland’dan 82 Türk vatandaşı getirildi

59 ülkede bulunan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 82 kişi Tayland’dan Türkiye’ye getirildi. Saat 00.25’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inen uçaktaki yolcuların ateşi ölçüldü.

(FOTO: DHA)

14 GÜN KARANTİNA ALTINDA KALACAKLAR

Sağlık kontrolü tamamlanan vatandaşlar, Bornova’daki Yörük Ali Efe Kız Öğrenci Yurdu’na götürüldü. Burada bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 gün karantina altında kalacakları odalara yerleştirildi. (DHA)

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