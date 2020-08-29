Tayyibe Ana’nın ikinci hukuk zaferi

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar mevkiinde Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan yeraltı kömür işletmesi için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı bölgede zeytinlikleri olan Turgut Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki Tayyibe Demirel tarafından dava açılmıştı. Konu ile ilgili Muğla Çevre Platformu ve davayı üstlenen hukukçular bugün yazılı açıklama yaptı.

Tayyibe Demirel’in hukuk danışmanı Mehmet Çilsal ile Muğla Barosu avukatlarından Bora Sarıca tarafından açılan davanın sonuçlandığını ve Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı tarafından “ÇED gerekli değildir” kararının ikinci kez reddedildiği belirtildi.

İKİNCİ KEZ KAZANDI

Çilsal, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Yatağan yeraltı kömür işletmeciliği projesinin “ÇED gerekli değildir” kararını Muğla İdare Mahkemesi iptal etmişti. Dosya şirketin temyizi nedeniyle Danıştay’a gitmişti.

* Danıştay itirazı yerinde bulmayarak temyizi reddetti, dolayısıyla Muğla İdare Mahkemesi’nin kararı kesinleşti. Tayyibe Hanım davayı ikinci kez kazanmış oldu.

“KÖMÜR İŞLETMELERİNİN İLERLEMESİNE BARİYER OLDU”

Muğla Çevre Platformu üyesi gönüllü avukatı Bora Sarıca ise şunları söyledi:

* Yatağan termik santral mücadelesinin 30 yıllık bir geçmişi var. Buradaki termik santral ve kömür işletmeleri Yatağan ve etrafını adeta kuruttu.

* Yatağan zeytini, tarımı ve tarihi ile anılması gereken bir yer iken, şimdi termik santralin yıkıcı etkilerine karşı ayakta tutunmaya çalışıyor.

* Danıştayın bu kararı kömür işletmelerinin pervasızca ilerlemesine bariyer koydu. Bu karar sonrası termik santral şirketi yeni kömür sahaları için ÇED olumlu kararı almak zorunda kalacak.

* Zaten bu dava açıldığında dava devam ederken ÇED sürecine başlamışlardı. Danıştay, bilirkişi keşfi yapılmalı diye yerel mahkeme kararını bozunca ÇED sürecini ilerletmediler.

* Bu son karardan sonra tekrar ÇED süreci başlatıp, olumlu karar almaya çalışacaklar. Ancak bu dava için verilen bilirkişi raporu ve ona yapılan itirazlar üzerine hazırlanan ek bilirkişi raporları çok sağlam.

* Bu nedenle ÇED olumlu kararı almalarının zor olduğunu düşünüyorum.