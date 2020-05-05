Taziye düzenlenen mahalledeki 6 kişide corona tespit edildi!

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı ve 4 mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KARANTİNADA

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, ‘görevi ihmalden' görevden alınmıştır.

* Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alınmıştır.

* Mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İHA