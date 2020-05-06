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Taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 15 oldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde taziye düzenlenen ve muhtarı görevden alınan mahalledeki corona virüsü vaka sayısı 15 oldu. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde de geçtiğimiz günlerdeki bir cenaze töreni ve taziye sonrası 60 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

15:04 -
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Taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 15 oldu

Van Valiliği kentteki corona virüsüyle ilgili son durumu paylaştı. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı.

* Korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, Ortanca Mahallesi'nde 9 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı.

* Bununla birlikte Ortanca Mahallesi'nde vaka sayısı 15'e yükseldi.

KARANTİNADA SON DURUM

Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında karantinanın bugün itibariyle sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* Van'da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman (8 hane) karantina altında.

* Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaşımız karantina altına alınmıştır.

* Karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin vatandaşımızın karantinası devam etmektedir.

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Son güncelleme: 15:18 06.05.2020
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