Taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 15 oldu

Van Valiliği kentteki corona virüsüyle ilgili son durumu paylaştı. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı.

* Korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, Ortanca Mahallesi'nde 9 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı.

* Bununla birlikte Ortanca Mahallesi'nde vaka sayısı 15'e yükseldi.

KARANTİNADA SON DURUM

Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında karantinanın bugün itibariyle sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* Van'da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman (8 hane) karantina altında.

* Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaşımız karantina altına alınmıştır.

* Karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin vatandaşımızın karantinası devam etmektedir.