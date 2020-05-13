Taziye kurulan mahalledeki vaka sayısı 103 oldu

Van Valiliği corona virüsüne dair son durumu paylaştı. Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

* Sağlık ve güvenlik kuvvetlerimizden oluşan 100 kişilik filyasyon ekibinin yapmış olduğu özverili-titiz çalışma ve riskin farkına vararak ekiplerimize bilgi vererek yardımcı olan vatandaşlarımız sayesinde Ortanca vakaları büyük oranda kontrol altına alındı.

* Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı 12 yerleşim yerinde 5 bin 123 vatandaşımız tedbir amaçlı karantina altında. Kurallara daha sıkı bir şekilde uyalım. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokakta maske takıp sosyal mesafeye dikkat edelim.

* Hep birlikte tedbirleri elden bırakmadan korona virüsle mücadelemizi sürdürelim. (İHA)