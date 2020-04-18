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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan 23 Nisan çağrısı: 21.00’de İstiklal Marşı’nı okuyalım

Meclis’in açılışının 100’üncü yılı olan 23 Nisan’da yapılacak programlara ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan bir açıklama geldi.

06:00 -
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan 23 Nisan çağrısı: 21.00’de İstiklal Marşı’nı okuyalım

Şentop şunları söyledi:

*23 Nisan günü alınan tedbirler dolayısıyla programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Vekiller sosyal mesafeye dikkat edecek. Maske takacak.

Mustafa Şentop

*Akşamında ise büyük bir resepsiyon planlıyorduk. İptal ettik. Ama onun yerine aynı anda, aynı heyecanı yaşayacağımız bir önerimiz olmuştu.

*Bunu tekrarlıyorum buradan; 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibarıyla İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler. DHA

Son güncelleme: 00:34 18.04.2020
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