TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Enis Berberoğlu açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, NTV’de soruları yanıtladı.

AYM’nin Enis Berberoğlu kararına yönelik açıklama yapan Mustafa Şentop, “Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. AYM’nin kararları bağlayıcıdır. Kesin hükmü kaldırmaz. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerekir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili “hak ihlali” kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi’nin kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Ağır Ceza Mahkemesi kararında Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’na atıf yaparak şu ifadeler kullanılmıştı:

* Anayasa Mahkemesi esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir.

* İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.

DOSYA YENİDEN 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

Enis Berberoğlu’nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yeniden yargılanmasına yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itiraz hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de karar vermişti.

Mahkeme itiraza ilişkin yaptığı değerlendirmede, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.