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TBMM Başkanı Şentop: Bu eşkıyalık ve barbarlıktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya’ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkıyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.

Güncellenme: 18:10, 23/11/2020
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TBMM Başkanı Şentop: Bu eşkıyalık ve barbarlıktır

Libya’ya uygulanan ambargoyu denetlemek için Akdeniz’deki uluslararası sularda dolaşan Hamburg isimli Alman fırkateynindeki deniz komandoları, dün öğleden sonra Libya’ya 200 km uzakta seyreden, bisküvi ve boya taşıyan Türk yük gemisi ROSELINE-A'ya baskın düzenledi.

Yaşanan olaya art arda tepkiler geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır.”

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Libya Mustafa Şentop TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:18:05,
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