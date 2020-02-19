Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TBMM Başkanı Şentop’tan Macron’a sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır" dedi.

23:45 -
Haberler Gündem
TBMM Başkanı Şentop’tan Macron’a sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Sahel’de, Libya’da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter’in silah tedarikçisi Macron’un, ‘İslami ayrılıkçılık’ ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli.”

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi. DHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Macron'un Paris belediye başkan adayı seks skandalı kurbanı! Yarıştan çekildiSon dakika... Macron'un Paris belediye başkan adayı seks skandalı kurbanı! Yarıştan çekildi

 

Cumhurbaşkanı Fransa İslam Libya Meclis Mustafa Şentop Paris seks son dakika TBMM Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more