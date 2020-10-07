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TBMM kısa çalışma dönemine geçiyor

1 Ekim'de 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışını yapan TBMM, corona tedbirleri kapsamında kısa çalışma dönemine geçmeye hazırlanıyor. Planlamaya göre, normal şartlarda haftada üç gün çalışan vekiller iki gün çalışacak.

Saygı ÖZTÜRK
14:06 -
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TBMM kısa çalışma dönemine geçiyor

Corona virisünün milletvekilleri ve Meclis çalışanları arasında yaygınlaşmasından sonra milletvekillerinin de haftada üç gün olan çalışa süresinin iki güne indirilmesi planlanıyor. Bu konuda parti yetkilileri ile yapılacak görüşmelerden sonra karar kesinleşecek.

Meclis, normal şartlarda salı, çarşamba ve perşembe günleri çalışırken öngörülen planlamada salı ve çarşamba günleri Genel Kurul’un yapılması ön görülüyor.

TBMM’NİN CORONA TABLOSU

Geçen hafta yapılan Yasama Yılı açılışı dolasıyla bir dizi açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki corona virüs tablosunu da paylaştı.

Şentop, Mart ayından bu yana Meclis'te 15'i milletvekili olmak üzere 276 kişide virüs tespit edildiğini belirterek, 41 personelin tedavisinin halen sürdüğünü söyledi.

Şentop’un açıklamasın ardından AKP Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve CHP Milletvekili Aziz Aydınlık’ın corona testleri de pozitif çıktı.

AKP Bursa Çarşamba CHP Corona dizi Meclis Mustafa Şentop Perşembe salı TBMM
Son güncelleme: 14:20 07.10.2020
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