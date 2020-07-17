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TBMM’deki corona vaka sayısı yükseliyor! AKP’li isim yoğun bakımda

TBMM'de corona virüsü vaka sayısı 37'ye yükseldi. 4'ü milletvekili 20 kişinin tedavisinin tamamlandığı belirtilirken coronaya yakalanan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

17:11 -
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TBMM’deki corona vaka sayısı yükseliyor! AKP’li isim yoğun bakımda

Çarşamba günü 15 Temmuz nedeniyle TBMM’de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı anma töreni öncesi Meclis’te yoğun bir test programı uygulandı. Bu testler sonucunda 2 yeni vaka tespit edildi.

Meclis’te toplamda şu ana kadar yapılan test sayısı 10 bine ulaşırken, tespit edilen yeni vakalarla toplam vaka sayısı 5’i milletvekili olmak üzere 37’ye yükseldi.

4’ü milletvekili 20 kişinin hastanelerde tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi. AKP Milletvekili Vedat Demiröz ile HDP’li Pero Dündar, Nuran İmir ve Mensur Işık’ın tedavilerinin tamamlandığı bildirildi.

AKP’Lİ AKBAŞOĞLU’NUN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Coronaya yakalanan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Tedavi sırasında özellikle nefes alma sorunu nedeniyle yoğun bakıma alınan Akbaşoğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiği de bildirildi. DHA

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Son güncelleme: 17:17 17.07.2020
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