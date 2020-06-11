TBMM’deki corona virüsü vaka sayısı açıklandı!

TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Meclis’teki corona virüsü vakası sayısını açıkladı.

“3 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Erdoğmuş, corona virüsü salgın sürecinde 9’u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

* Bu kişilerden 7’sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar.

* Biri TBMM’de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir.

* Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur.

MECLİS’TE ALARM VERİLMİŞTİ

TBMM’de, Meclis Genel Sekreterliği’nin bulunduğu katta, bir personelde corona virüsü tespit edilmişti. Katta çalışanlara test yapılmış, personelde de görev değişimine gidildiği açıklanmıştı. İHA