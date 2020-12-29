TCDD sürekli işçi alacak

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 28.12.2020-01.01.2021 tarihlerinde yapılacak olup kesinlikle ek süre verilmeyecektir.

TCDD SÜREKLİ İŞÇİ İLANI

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1– Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4– TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)

7– İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

BAŞVURU ŞARTLARI

1– Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat işçileri için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25.maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ 'ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.