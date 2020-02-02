TCG Anadolu gemisinin özellikleri neler? İşte Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler…

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi TCG Anadolu’nun ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonu tamamlandı. TCG Anadolu entegrasyonunun tamanlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. İşte TCG Anadolu’nun özellikleri…

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.

58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut.

Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor. DHA