Tedbirlere uyulmayınca maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, sosyal medya hesabından alınan yeni kararları paylaştı.

Güzeloğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Değerli Hemşehrilerim, Diyarbakır genelinde Maske Kullanımı ve Mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik.

* Bu nedenle Toplum Sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10.06.2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır.

* İl Hıfzıssıhha Kurulumuz; toplu taşım araçlarının tümünün yoğun bir şekilde denetlenmesi, hiçbir şekilde ayakta yolcu ve maskesiz yolcu taşımaya izin verilmemesi, aksine davranışlarda bulunanlar hakkında trafikten men ve cezai işlem yapılmasını kararlaştırmıştır.