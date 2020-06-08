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Tedbirlere uyulmayınca maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kent genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istenilen düzeye gelinemediğini belirtti. Güzeloğlu, 10 Haziran'dan itibaren il genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

21:03 -
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Tedbirlere uyulmayınca maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, sosyal medya hesabından alınan yeni kararları paylaştı.

Güzeloğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Değerli Hemşehrilerim, Diyarbakır genelinde Maske Kullanımı ve Mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik.

* Bu nedenle Toplum Sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10.06.2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır.

* İl Hıfzıssıhha Kurulumuz; toplu taşım araçlarının tümünün yoğun bir şekilde denetlenmesi, hiçbir şekilde ayakta yolcu ve maskesiz yolcu taşımaya izin verilmemesi, aksine davranışlarda bulunanlar hakkında trafikten men ve cezai işlem yapılmasını kararlaştırmıştır.

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Corona coronavirüs Diyarbakır sosyal medya Tanzanya Twitter
Son güncelleme: 21:09 08.06.2020
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