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‘Tehlikeli köpek’ operasyonu

Adana'da polis, tehlikeli türler arasında bulunan Pitbull ve Dogo Argentino cinsi 14 köpeği muhafaza altına aldı. Köpeklerin sahibi 9 kişiye 86 bin 67 TL ceza kesildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:10, 04/12/2020
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Adana’da Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri, Pitbull ve Dogo Argentino cinsi köpeklerin, vatandaşlar ile diğer hayvanlara saldırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Tehlikeli hayvanlar kategorisinde bulunan, üretilmesi ve  satılması ile sahiplendirilmesi yasak olan köpekleri besleyen kişilerin Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan adresleri tek tek tespit edildi.

Polis dokuz köpeği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesini uygulayarak muhafaza altına aldı. Sokağa terk edilmiş be5 köpeği de bulan ekipler, toplam 14 hayvanı belediye barınağına teslim etti. Köpeklerin sahiplerine toplam 86 bin 67 lira ceza yazıldı. (DHA)

Adana köpek Polis
Yayınlanma Tarihi:11:02,
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