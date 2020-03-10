Tek tek yazıldı: Kayınbabanın dudağına ısırık, dünürün kalçasına tornavida…

Pendik’te 9 Eylül 2019 tarihinde kardeşleri Kadir Gültekin (29) ile Ferhat Gültekin (33) ve annesi Filiz Karakoç (54) ile yol keserek kayınbabası Adil Taşdemir’i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi (36) hakkında “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Silahla kasten yaralama” suçlarından toplamda 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede damat Murat Gültekin’in kayınbabası Adil Taşdemir’in dudağını ısırarak kopardığı ve Adil Taşdemir’in de dünürü Filiz Karakoç’un kalçasına tornavida sapladığı belirtildi.

BEYZBOL SOPALI SALDIRI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Gültekin ailesinin Taşdemir’in araç kullandığı ve aracın içerisinde Taşdemir’in oğlu Gökhan Taşdemir’i de gördüğü ifade edildi. Sanık Ferhat Gültekin’in Adil Taşdemir’in aracının önünü kestiği ardından beyzbol sopalarıyla Adil Taşdemir ile oğlu Gökhan Taşdemir’i darp ettikleri kaydedildi.

Anne Filiz Karakoç’un da herhangi bir silah kullanmadan darp eylemine karıştığına yer verildi. Darp eylemi sırasında Murat Gültekin’in kayınbabası Adil Taşdemir’in dudağını ısırarak koparmak suretiyle yaraladığı aktarıldı.

TORNAVİDA SAPLADI

Murat Gültekin ile Kadir Gültekin’in ise beysbol sopasıyla Gökhan Taşdemir’in bacaklarına vurduğu ve yaraladıkları anlatıldı.

İddianamede yaşanan arbede sırasında kayınbaba Adil Taşdemir’in tornavidayla dünürü Filiz Karakoç’u kalçası ve elinden yaraladığı ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede tutuklu sanıklar Murat Gültekin, Kadir Gültekin ve Ferhat Gülten hakkında “Silahla kasten yaralama”, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından toplamda 7’şer yıldan 23’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Müşteki sanık Filiz Karakoç hakkında ise “Yaralama”, “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede saldırıya uğrayan müşteki sanık Adil Taşdemir hakkında “Silahla yaralama” suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.