Tekirdağ açıklarında deprem! 1 Nisan son depremler listesi!

Son dakika gelişmesi olarak Marmara Denizi açıklarında deprem olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, Marmara Denizi’nin Batı bölgesi Tekirdağ açıklarında 3,5 şiddetinde deprem kaydedildi. Saat 22.03’te meydana gelen deprem yerin 14 kilometre altında gerçekleşti. İşte Türkiye’de meydana gelen son depremlerin listesi…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER



EGE DENİZİNDE’DE DEPREM!

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından Ege Denizi’nde de deprem kaydedildi. Saat 22.11’de Sakız Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 3,2 olarak açıklanırken, yerin 6 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.