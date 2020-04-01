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Tekirdağ açıklarında deprem! 1 Nisan son depremler listesi!

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Alınan son verilere göre, Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedilirken yerin 14 kilometre altında olduğu bildirildi. İşte 1 Nisan son depremler listesi...

22:20 -
Haberler Gündem
Tekirdağ açıklarında deprem! 1 Nisan son depremler listesi!

Son dakika gelişmesi olarak Marmara Denizi açıklarında deprem olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, Marmara Denizi’nin Batı bölgesi Tekirdağ açıklarında 3,5 şiddetinde deprem kaydedildi. Saat 22.03’te meydana gelen deprem yerin 14 kilometre altında gerçekleşti. İşte Türkiye’de meydana gelen son depremlerin listesi…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

EGE DENİZİNDE’DE DEPREM!

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından Ege Denizi’nde de deprem kaydedildi. Saat 22.11’de Sakız Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 3,2 olarak açıklanırken, yerin 6 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

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Son güncelleme: 22:24 01.04.2020
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