Tekirdağ Barosu, Çorlu’daki olayla ilgili yeni görüntüleri paylaştı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Silahtarağa Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde oturan vatandaşların, polis ekipleri tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ortaya çıkan görüntüler, Silahtarağa Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tarafından video ile kayıt edilirken; görüntülerde ekiplerin, video çeken vatandaşlara tepkisi de dikkat çekmişti.

Tekirdağ Baro Başkan Yardımcısı Egemen Gürcün, sosyal medya üzerinden olayla ilgili yeni bir video görüntü paylaştı.

Gürcün, paylaşımında polis müdahalesi sırasında olayı kamera kaydına alan kişiye ulaşmak ve kaydı sildirmek için dış kapının zorlanmasına ait görüntülerin ortaya çıktığını öne sürdü.

Gürcün'ün paylaştığı videoda ekiplerin video kaydı yapılan binaya girme çabaları ve giriş kapısının açılmasının ardından içeriye girmelerine ilişkin görüntülerin yer aldığı iddia edildi.

“GÖREVİMİZ GEREĞİ AİLENİN YANINDAYIZ”

Gürcün, video görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. Tekirdağ Barosu'nun Gültaş ailesini ziyaret ettiğini belirten Gürcün, şu ifadeleri kullandı:

* Ziyaretimizi yaptık ve olayı onlardan dinledik. Ardından görüşlerimizi anlattık. Baroların neden olması gerektiğini, gündemdeki avukatlık kanunundaki değişikliklerin geçerli olmaması gerektiğini, avukatlık kanunu 76 ve 95'inci maddelerinde bize verilen yetkilerle insan haklarını savunmak ve korumak görevlerimiz olduğunu ve görevimiz gereği onların yanında olduğumuzu belirtmek için ziyaret ettik.

* Kendileriyle yaptığımız görüşmede, olayı en başından sonuna kadar bize anlattılar. Hem yaşlı insanların, hem de çocukların olması bizi dehşete düşürdü.

* Olay sırasında biber gazı kullanıldığını öğrendik. Arkasından da genç kardeşimizin polis aracına alındığını, araçta ayrıca kendisine kötü muameleler yapıldığı iddiası da var.

* Güvenlik kameralarının olmadığı hastanedeki bir odada ve karakolda kendisine kötü muamele yapıldığı iddiası var. Bunları da not aldık. Bunlarla ilgili soruşturmanın genişletilmesini isteyeceğiz.

“POLİS HUKUKA AYKIRI FİİLLERE GİRİŞMİŞ”

Gürcün, ziyaretin ardından olayın yaşandığı sırada video kaydı yapılan binaya da gittiklerini açıklarken, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Binanın altında bir aile bakkaliyesi var. Bakkaliyenin güvenlik kamerasında görüntülerin olduğunu öğrendik. Arkasından da görüntüleri bize izlettiler ve videoyu kayıt altına aldık. Aile ayrıca bir dosyasını da sunacak.

* Burada kapının zorlanmasıyla polis hukuka aykırı fiillere girişmiş. Bunu da görmüş olduk. Yerelde bu soruşturma açısından önemli bir görüntü olduğunu düşünüyoruz.

* Umarım bu tarz görüntülerle ne Trakya'mız, ne de ülkemizin bir başka şehrindeki insanlarımız karşılaşmazlar.

“HUKUKİ SÜRECE DAHİL OLACAĞIZ”

Tekirdağ Barosu'nun olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından hukuki sürece dahil olmak amacıyla Yönetim Kurulu kararı alacağını söyleyen Gürcün, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Karar alındıktan sonra ilgili mercilere başvurularda bulunacağız. Tekirdağ Barosu olarak aynı tren kazasında olduğu gibi bu olayın da takipçisi olacağız.

* Türkiye'nin her yerinde olan hukuksuzlukta olduğu gibi bu şehirde olan hukuksuzluklara da karşı Tekirdağ Barosu olarak göğsümüzü gerip çalışmamızı yapacağız.

POLİSLER İŞTEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİ

Tekirdağ Valiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilerin işten el çektirildiğini ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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